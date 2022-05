क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में 30 करोड़ में संवरेगी मां शिवना

मंदसौर Published: May 14, 2022 02:15:28 pm



मंदसौर.

दो दशक से अधिक समय से शिवना अपनी बदहालू पर आंसू बहा रही है और सालों से इसे पर डीपीआर बनने से लेकर कागजों में प्लान तैयार हुए। लेकिन अब जनआस्था का केंद्र मां शिवना की संवरेगी। केंद्र का क्लीन गंगा प्रोजेक्ट शिवना को भी फिर से वर्षभर प्रवाहमान करने के साथ प्रदूषण से मुक्ति देने का काम करेगा। इसमें मिल रहा गंदा पानी अब इसमें ट्रींटमेंट प्लांट के जरीए साफ होकर इसमें मिलेगा तो किनारों पर पौधें लगेंगे और रैलिंग के साथ घाट भी तैयार होंगे। इसके लिए ३० करोड़ की राशि खर्च होगी। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में मिल रही इस राशि में घाट से लेकर नाला और रैलिंग से लेकर होने वाले अन्य काम के लिए हर एक के लिए खर्च की जाने वाली राशि भी तय है। मंजूरी मिल गई है जल्द ही राशि जारी होने के बाद काम की शुरुआत होगी।

१०० करोड़ से अधिक का भेजा था प्लान अब ३० करोड़ होंगे पहले चरण में खर्च

शिवना नदी को लेकर पर्यावरण विभाग की इफको टीम ने १०० करोड़ से अधिक की डीपीआर बनाकर भेजी थी। जो केंद्र शासन के पास थी। इसमें केंद्र सरकार के क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत इसको शामिल किया गया। इसमें पहले चरण में ३० करोड़ रुपए की राशि शिवना के लिए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें शिवना नदी के तटों को सुधारने के साथ घाट का निर्माण होगा रैलिंग लगेगी तो नदी में मिल रहे नालों के पानी को रोकते हुए बड़े नाले बनाकर इन्हें आगे तक ले जाया जाएगा और वहां ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर पानी को ट्रीट करने के बाद इसे फिर नदी में छोड़ा जाएगा। वहीं पौधरोपण से लेकर अन्य काम भी होंगे। इसके लिए एक या दो सप्ताह में राशि भी मिल जाएगी और इसके बाद काम की शुरुआत होगी। पर्यावरण मंत्री हरदीपसिं डंग ने भोपाल में पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इसकी समीक्षा की और सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर शिवना के शुद्ध करने और इसके लिए ३० करोड़ मिलने की बात भी कही। इसके साथ ही दो दशक से चला आ रहा शिवना शुद्धिकरण का सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है। पढ़ना जारी रखे

