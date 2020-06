मुस्लिम ने बनाई सेंसर वाली घंटी, पशुपतिनाथ मंदिर में लगी, कहा- पूजा में सुनाई दे घंटी इसलिए किया जुगाड़

मंदसौर. कोरोना संक्रमण के बीच मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में गंगा-जमुनी तहजीब का उदाहरण देखने को मिला है। जिले के प्रसिद्ध पशुपति नाथ मंदिर के लिए नाहरू खान ने एक घंटी बनाई है। इस घंटी की विशेषता यह है कि यह बिना टच किए हुए बचती है क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है। घंटी बजाने के लिए भक्तों को घंटी तक हाथ नहीं लगाना होगा।

क्या कहा नाहरू खान ने

घंटी बनाने बाले नाहरू खान ने कहा- हम अज़ान सुनते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि घंटियों का बजना भी सुना जाना चाहिए। इसलिए मैं ने ये घंटी बनाई है। उन्होंने बताया कि यह घंटी निकटता सेंसर पर काम करती है। घंटी बजाने के लिए उसे स्पर्श करने की जरूरत नहीं है बिना स्पर्श किए ही यह घंटी बजती है।

मंदसौर के रहने वाले मुस्लिम समाज के नाहरू खान ने कहा कि मैंने सोचा क्यों न ऐसा कोई इंतजाम करें कि भक्तों की इच्छा पूरी हो और घंटा भी बजे। बस फिर क्या था नाहरू खान अपने औजार लेकर मंदिर पहुंच गए और कुछ ही घंटों की मेहनत से मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगे घंटे को सेंसर से जोड़ दिया। नाहरू भाई के इस अनूठे काम से मंदिर के पुजारी और भक्त दोनों ही खुश हैं।

MP: A man, Nahru Khan has installed contactless bell at Pashupatinath Temple, Mandsaur. He says "We listen to azan, so I thought clanging of bells should also be heard. It works on proximity sensor (able to detect presence of nearby objects without physical contact)". #COVID19 pic.twitter.com/bjY13EqZk6