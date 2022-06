कस्तूरीबाई के हाथ निंबोद की कमान, पूरी पंचायत में महिला जनप्रतिनिधि

निंबोद.

जिले की निंबोद ग्राम पंचायत अब पूरी तरह महिलाओं की पंचायत होगी। जिले की यह यह पंचायत महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनी है। यहां पंच से लेकर सरपंच सभी महिलाएं है। गांव का विकास करने की जवाबदारी अब इन महिला जनप्रतिनिधियों की होगी। इस बार ग्रामीणों ने अनोखा निर्णय करते हुए पंचायत की कमान महिलाओं को देना तय किया। ऐसे में गांव के सभी वार्डो में भी महिला प्रत्याशी ही मैदान में रही। २० वार्ड में से १९ वार्डाे में पंच पहले ही निर्विरोध आ गई थी। एक वार्ड के लिए चुनाव हुए तो वहीं सरपंच के लिए ६ महिला प्रत्याशी मैदान में थी। इसमें से ग्रामीणों ने कस्तूरीबाई को अपना सरपंच चुना। अब गांव में चोका चूल्हा चलाने वाली यह महिलाएं पंचायत में बैठकर गांव का विकास भी तय करेगी।

आरक्षित महिला सीट होने की वजह से यहां पर 6 सरपंच उम्मीदवार महिलाओं ने अपने भाग्य आजमाएं थे। इसमें से निंबोद की जनता ने निंबोद की कमान कस्तूरी बाई हीरा लाल कुमावत के हाथों में में सौंपी। यहां पर सभी 20 वार्ड में भी महिला पंच होने की वजह से अबकी बार निंबोद ग्राम पंचायत पर महिलाओं का दबदबा रहेगा। यहां पर महिला है घरेलू काम करते हुए निंबोद की ग्राम पंचायत को एक मिसाल के रूप में चलाने के लिए वचन बंद होने के लिए तैयार है। यहां पर 20 वार्ड में से 19 वार्ड निर्वरोध चुने गए थे केवल 1 वार्ड में 20 नंबर के वार्ड में चुनाव हुए थे। इसमें कांताबाई खारोल ने मंजू बाई को चुनाव में शिरकत दी है।

