सावन का दूसरा सोमवार आज, शुभ संयोगों के साथ चरम पर पहुंचेगी शिवभक्ति

मंदसौर.

भगवान शिव की भक्ति का पवित्र सावन माह चल रहा है। ऐसे में शिवभक्त अपार उत्साह के साथ शिवधामों में पहुंच रहे है। दूसरे सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में जिले के कई क्षेत्रों से लेकर विभिन्न जगहों पर कावड़ यात्राएं आज पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेेगी। हजारों की संख्या में शिवभक्त बाबा के दरबार में पहुंचकर जलाअभिषेक करेगी। इधर पशुपतिनाथ के साथ ही सहस्त्र शिवलिंग मंदिर से लेकर शामगढ़ में धर्मराजेश्वर से लेकर भानपुरा में छोटा-बड़ा महादेव मंदिर के अलावा अन्य कई शिवधामों में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ेगा। शिवमंदिरों में गुंजती शिवलहरियों के बीच सुबह से शाम तक शिवभक्तों का तांता लगा रहेगा। हर और बाबा के जयकारों की गुंज रहेगी। दूसरे सोमवार को कई शुभ संयोगों के साथ शिवभक्ति का दौर चरम पर पहुंचेगा।

These flowers offered in Bholenath are also beneficial for health