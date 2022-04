17 करोड़ में जिलेभर में तालाब, डेम और चेकडेम की मरम्मत कर संवारा जाएगा

मंदसौर.

आने वाली वर्षा ऋतु की सीजन में बारिश के पानी को सहेजा जा सके इसलिए गर्मी के दिनों में काम की शुरुआत की गई है। १७ करोड़ की लागत से जिलेभर में क्षतिग्रस्त हो चुके तालाबों से लेकर चेकडेम व स्टॉपडेम की मरम्मत करते हुए इनकी भराव क्षमता को फिर से अपडेट किया जा रहा है। करीब ३११ तालाब फिर से अपग्रेड किए जा रहे है। इससे आने वाले समय में यह किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो जलस्तर भी बना रहेगा। इतना ही नहीं मत्स्य पालन से लेकर सिंघाड़े की खेती भी किसान कर सकेंगे।

Dams in Katni district are not being repaired