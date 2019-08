सेल्फी लेते वक्त अचानक धंस गई पुलिया, परिवार संग बहे प्रोफेसर, पत्नी की मिली लाश, बेटी का पता नहीं

मंदसौर. मध्यप्रदेश के मंदसौर ( rain in Mandsaur ) में एक बड़ा हादसा हुआ है। बाढ़ देखने आए प्रोफेसर आरडी गुप्ता ( Professor family ) और उनकी पत्नी, बेटी पुलिया धंसने से पानी में बह गई है। प्रोफेसर आरडी गुप्ता को बचा लिया गया है, जबकि पत्नी की लाश मिली है। वहीं, बेटी अश्रुति के शव का खोजबीन जारी है। दरअसल, भारी बारिश के बाद मंदसौर में बाढ़ आ गई है। शहर से सटे कई इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। रात भर हुई बारिश के बाद कई गांव जलमग्न हो गए हैं।

बताया जा रहा है कि मंदसौर के कर्मचारी कॉलोनी में रहने वाले प्रोफसर आरडी गुप्ता की पत्नी बिंदू सुबह पास के पुलिया में पानी देखने गई थी। घर पहुंचकर उन्होंने बताया कि पानी काफी भरा हुआ है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उसके बाद बेटी आश्रुति गुप्ता भी वहां जाने की जिद करने लगी। उसके बाद मां बिंदू, पिता आरडी गुप्ता के साथ आश्रुति भी बाढ़ देखने पुलिया के पास गई। उसके बाद तीनों पुलिया पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे।

अचानक से धंस गई पुलिया

पुलिया के ऊपर खड़े होकर तीनों सेल्फी ले रहे थे, तभी पुलिया अचानक से धंस गई। पानी के तेज बहाव में तीनों बह गए। लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रोफेसर आरडी गुप्ता को किसी तरह से बचा लिया। वहीं, उनकी पत्नी बिंदू की मौत हो गई है। जबकि बेटी आश्रुति का पता नहीं चला है। यह पुलिया गांधी नगर और शिक्षक कॉलोनी को जोड़ती है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद मंदौसर में स्थिति काफी खराब है।

Madhya Pradesh: Floodwaters entered a village in Mandsaur district last night, following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/meFx3dUb7B