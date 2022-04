जिले में मादक पदार्थों की तस्करी में तस्कर कर रहे है नंबरों का खेल

जिला अवेध मादक पदार्थों की तस्करी का गढ़ है। पुलिस अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए योजना बनाकर कार्य कर रही है तो वहीं दूसरी और तस्कर भी अब नए-नए पैतरे अपना कर अपना काम कर रहे है। इसमें अब तस्करो ने नंबर बदलकर नंबरों का खेल शुरु कर दिया है। नंबर बदकल तस्कर तस्करी कर रहे है। इस तरह नंबरों का खेल तस्करी में हो रहा है। ऐसे जिले में तस्करी के पकड़ाए गए मामलों में कई प्रकरण सामने आए है। इस विषय में जब पुलिस अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने मादक पदार्थ की तस््रकरी को रोकने के लिए मुस्तैदी की बात कही है वहीं दूसरी और परिवहन विभाग भी इस तस्करी के खेल को रोकने के लिए अब नियम कायदें खंगाल रहा है।

