कही सास-बहू तो दो भाईयों को ग्रामीणों ने दी पंचायत की कमान

मंदसौर.

जिले में शनिवार को मंदसौर जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए मतदान संपन्न हुआ। इसके बाद देररात तक मतगणना का दौर जारी रहा। मतगणना में सरपंच व पंच से लेकर अन्य प्रत्याशियों को मतगणना की स्थिति केंद्रों पर ही बता दी जाती है। हालांकि अधिकृत रुप से घोषणा प्रशासन सारणीकरण के बाद करेंगा। लेकिन मतगणना के बाद दो अलग-अलग पंचायतों में सास-बहू सरपंच निर्वाचित हुई है। अब एक साथ सास व बहू दो अलग-अलग पंचायतों की कमान संभालेगी। पलवई में बहू तो खेरखेड़ा की कमान सास संभालेगी।

