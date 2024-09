एमपी में ईद मिलादुन्नबी जुलूस से मंदिर पर पथराव से मचा बवाल, पुजारी का सहयोगी घायल, पुलिस से भिड़े लोग

एमपी में ईद मिलादुन्नबी जुलूस से मंदिर पर पथराव से मचा बवाल, पुजारी का सहयोगी घायल, पुलिस से भिड़े लोग

एमपी के मंदसौर में सोमवार को उस समय बवाल मच गया जब ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से मंदिर पर पथराव किया गया।

मंदसौर•Sep 16, 2024 / 05:32 pm• deepak deewan

Stones thrown at Balaji temple at Nehru bus stand from Eid procession in Mandsaur एमपी के मंदसौर में सोमवार को उस समय बवाल मच गया जब ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से मंदिर पर पथराव किया गया। पत्थर लगने से मंदिर के एक पुजारी घायल हो गए। इस घटना से लोग भड़क उठे और हजारों लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनसे भी भिड़ गए। वारदात के बाद शहर का बाजार बंद हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर एसपी आनंद, एएसपी गौतम सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है।