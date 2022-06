अजब-गजब ओडीएफ घोषित होने के बाद भी बना दिए 700 शौचालय



मंदसौर

जिले की मल्हारगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन में बने शौचलयों में ८४ लाख का घोटाला होना सामने आया है। ओडीएफ घोषित होने के बाद भी ७०० से अधिक शौचालय बनने का मामना सामने आया है। इसे लेकर मल्हारगढ़़ ब्लॉक समन्वयक की शिकायत भी हुई है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मल्हारगढ़ जनपद को ओडीएफ घोषित करने के बाद भी करीब 700 से अधिक शौचालय बना दिए गए। और इस पूरे गड़बड़झाले में 84 लाख रुपए से अधिक की गड़बड़ी हुई है। इतना ही नहीं इस घोटाले में मल्हारगढ़ जपं के ब्लाक समन्वयक भी शामिल हैं। इसके अलावा कई ग्रापं के सचिवों ने भी इसमें गड़बड़ी की है। पूरे मामले में यह अपात्रों से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कराते और फिर उसके समाधान के नाम पर शौचालय के लिए 12 हजार रुपए जारी कर आधी राशि खुद ले लेते। तीन सदस्यीय जांच दल मल्हारगढ़ पहुंचा तो उन्हें कागजात भी उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके लिए सात दिन का समय मांगा हैं। हालांकि अभी पंचायत चुनावों के चलते जांच भी ठंडी हो गई हैं।

Toilets will not get payment of 809 crore after 31 in bhilwara