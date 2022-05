ट्रक से रुई की गठान निकालकर दूसरी लोड कर आग लगाने वाले गिरोह धराया्र

Published: May 31, 2022 11:36:56 am

मंदसौर.

योजनाबद्ध तरीके से ट्रक में रुई की गठानें काटन फैक्ट्री से भरवाकर सूने रास्ते पर अच्छी रुई की गठानों को निकालकर ट्रक में खराब रुई की गठाने भरकर ट्रक सहित आग लगाने तथा जले हुए वाहन का इंश्योरेंस का पैसा व निकालने और रूई की गठानों को बेचकर अवैध लाभ कमाने वाले गिरोह का पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश किया है। मामले में दो आरोपी फरार है। बाकी को गिरफतार किया है। एसपी अनुराग सुजानिया और एसडीओपी नरेंद्रसिंह सोलंकी के मार्गदर्शन में गठित टीम ने इस गिरोह को पकडऩे में सफलता पाई।

