पोस्तादाना की खरीदी-बिक्री होगी, धोलापाली को नष्ट करने का कार्य भी मंडी प्रांगण में किया जाएगा

मंदसौर.

अफीम काश्त के उपउत्पाद डोडाचूरा व धोलापाली के विनष्टिकरण के संबंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विशेष बैठक हुई। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग एवं सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे, कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी अनुराग सुजानिया मौजूद थे।

