एमपी में भीषण हादसा, डूबने से तीन बच्चों की मौत, तालाब में लाश मिलने पर मच गया कोहराम

Three children drowned in a pond in Deoria Vijay village of Suwasra police station in Mandsaur मंदसौर में तालाब में तीन बच्चे डूब गए जिससे कोहराम मच गया।

मंदसौर•Sep 01, 2024 / 08:34 pm• deepak deewan

Three children died due to drowning in a pond in Deoria Vijay village of Suwasra in Mandsaur एमपी में भीषण हादसा हुआ है। यहां के मंदसौर में तालाब में तीन बच्चे डूब गए जिससे कोहराम मच गया। बच्चे दोपहर से गायब थे और बाद में उनके तालाब में डूब जाने की जानकारी मिली। लोग उन्हें ढूंढते रहे पर कई घंटों के बाद भी बच्चों का कोई अतापता नहीं मिल सका। जब बाहर से गोताखोरों को बुलाया गया तब तीनों बच्चों की लाश ढूंढी जा सकी।