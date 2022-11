लीज नवीनीकरण के लिए मंडी को नीलाम नहीं करने के नाम पर दबाव बना रहे व्यापारी

kRISHI MANDI -- ग्वार-गम में उछाल, जीरा तेज,kRISHI MANDI -- ग्वार-गम में उछाल, जीरा तेज,Mandis locked, farmers going to UP with goods