शाबाश मंदसौर, मंदसौर ने माना वरदान है बेटिया, अभिशाप नहीं

मंदसौर.

बेटिया अभिशाप नहीं वरदान है। यह बात अब तक कविताओं में ही सुनी और पढ़ी थी लेकिन इस प्रेरक वाक्य को मंदसौर जिले में अपनाया है। नवरात्र में जहां शक्ति की पूजा का दौर चल रहा है वहीं एनएफएसएस के सर्वे के आंकड़ों में जिले के लिए यह खुश खबरी भी सामने आई है। जिले में अब जो नए बच्चों का जन्म हो रहा है उनमें बेटियों की संख्या अधिक है। तो वहीं कुल आबादी में भी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। महिला सशक्तिकरण से लेकर बेटियों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं से लेकर जनजागरुकता कार्यक्रमों का असर भी अब जिले में दिखने लगा है। जिले में लिंगानुपात में हुए सुधार ने इस पर मुहर लगाई है। अब जिले में शिशु लिंगानुपात जिसमें ० से ५ वर्ष तक के बच्चों में १ हजार लडक़ों पर १०२१ लड़किया है तो वहीं कुल आबादी में १ हजार लोगों पर ९७६ महिलाएं है जो पहले की स्थिति में ठीक है। पूर्व के पांच सालों में १ हजार पर ९१२ जिले का लिंगानुपात था।

