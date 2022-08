सोयाबीन फसल पर व्हाइट ग्रब नामक कीड़े का प्रकोप

धुंधडका.

क्षेत्र में सोयाबीन फसल पर इल्लियों के अलावा इस पर अनोखे व्हाइट ग्रब कीट का प्रकोप बढ़ रहा है। यह कीट जमीन के अंदर फसल की जड़ को नुकसान पहुंचाकर फसल को नष्ट कर रहा है। इससे किसानों को बड़े पैमानें पर नुकसान हो रहा है। किसान इससे बचने के लिए कीटनाशको का उपयोग तो कर रहा है लेकिन अब तक कोई कारगर नहीं रहा है। ऐसे में वर्तमान में बारिश के बीच फसल की अच्छी स्थिति के बीच यह कीट किसानों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है।

व्हाइट ग्रब को किसान अपनी भाषा में घिडोरा भी कह रहे है

सोयाबीन फसल पर व्हाइट ग्रब नामक कीटों का प्रकोप अब किसानों के लिए नई मुसीबत बन गया है। किसान इसे अपनी भाषा में घिडोरा नाम से जाना जा रहा है। जो जमीन में रहकर पौधे की जड़ों के आसपास मिट्टी के साथ पौधे की जड़ों को भी चट करता है। हालांकि इस बार अब तक हुई बारिश बोई गई फसलों के लिए लाभदायक साबित हुई है तो पौधों पर इल्ली का प्रकोप अब बढ़ रहा है। लेकिन किसानों के लिए नई मुसीबत लेकर आया व्हाइट ग्रब नामक कीड़ा सोयाबीन पौधों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इससे फसल का उत्पादन भी प्रभावित होने की बात किसान कह रहे है। सोयाबीन फसल को गहरा नुकसान पहुंचाने वाला एक तरह का यह कीड़ा जमीन के अंदर रहकर सोयाबीन के पौधों की जड़ों पर अटेक कर रहा है। इसके कारण पौधें पर पीलापन आकर महज एक सप्ताह के भीतर पूरी तरह पौधा सूख रहा है। इस तरह के कीड़ों के प्रकोप से सोयाबीन फसल के खेत सूखने की कगार पहुंच गए है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तरह-तरह के कीटनाशक दवाओं का छिडक़ाव भी कर रहा है लेकिन जमीन में रहने वाले इस कीड़े द्वारा पौधे की जड़ों को काटने के बाद किसी भी प्रकार का कीटनाशक फसल को नहीं बचा पा रहा है।

धुंधडका के किसान सुरेश पाटीदार ने बताया कि दो बीघा खेत पर सोयाबीन की बोवनी की थी। सोयाबीन फसल को व्हाइट ग्रब नाम के कीड़ो ने पूरी तरह नष्ट कर दिय ाहै। किसान ने बताया कि फसल नष्ट होने के बाद अब अपने खेत की जुताई कर रबी सीजन की अन्य फसल की बोवनी की तैयारी कर रहे है। किसान शिवनारायण माली ने बताया कि फसल को अन्य तरह की इल्ली के प्रकोप से बचाया जा सकता है, लेकिन अनोखी प्रजाति का यह कीड़ा फसल को पूरी तरह नष्ट कर रहा है। इस पर किसी भी प्रकार की दवाओं का असर नहीं हो रहा है।

