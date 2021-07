नई दिल्ली। अमेज़न ( Amazon ), जो भारत में सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है, हर साल की तरह इस साल भी अपनी Amazon Prime Day sale 2021 ला रहा है। यह सेल 26 जुलाई को शुरू होगी और 2 दिन तक चलेगी। अमेज़न ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर्स दे रहा हैं। इसमें बड़े स्मार्टफोन ब्रांड जैसे Samsung, Apple और Xiomi के स्मार्टफोन्स पर 40% तक डिस्काउंट उपलब्ध रहेंगे।



यह भी पढ़े - Amazon Prime Day sale 2021: इतने आकर्षक ऑफर्स कि सोच नहीं सकते

Amazon Prime Day sale में खास डिमांड वाले स्मार्टफोन्स

Samsung Galaxy M31s - सैमसंग गैलेक्सी M31s प्राइम डे सेल में खास डिमांड में हैं। यह मिराज ब्लैक और मिराज ब्लू दो कलर में उपलब्ध हैं। इसका 6 जीबी रैम और 128 जीबी मेमोरी वाला मॉडल 18,499 रुपये में और 8 जीबी रैम और 128 जीबी मेमोरी वाला मॉडल 20,499 रुपये में हैं। प्राइम डे सेल शुरू होने पर इस फोन पर डिस्काउंट मिलेगा।

यह भी पढ़े - Samsung ने चीन से हटाकर Noida में लगाया कारखाना, डिस्प्ले बनाने वाला तीसरा बड़ा देश बनेगा भारत

It's that time of the year, when we surprise you with the joy of great deals!

This #PrimeDay #DiscoverJoy on 26th & 27th of July. Join Prime Now! https://t.co/E6ktQ5jxMI pic.twitter.com/mXHpEzbdcT