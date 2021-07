Amazon Prime Day sale 2021: 26 July को लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स, ईयरफोन्स और अन्य गैजेट्स

नई दिल्ली। भारत में सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक Amazon, हर साल की तरह इस साल भी अपनी Amazon Prime Day sale 2021 ला रहा है। यह सेल 26 जुलाई को शुरू होगी और 2 दिन तक चलेगी। इसमें पहले से मौजूद प्रॉडक्ट्स पर तो ऑफर्स हैं ही, साथ ही कई नए प्रॉडक्ट्स भी 26 जुलाई को लॉन्च हो रहे हैं, जिनमें कई बड़े ब्रांड्स के गैजेट्स भी हैं जिनका ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार हैं।

किसको मिलेगा Amazon Prime Day sale के ऑफर्स का फायदा

इस सेल के ऑफर्स का फायदा सिर्फ अमेज़न प्राइम मेंबर्स को मिलेगा। प्राइम की मेंबरशिप 999 रुपये में एक साल के लिए और 129 रुपये में एक महीने के लिए ली जा सकती हैं। 18-24 साल के ग्राहकों के लिए प्राइम मेंबरशिप पर यूथ ऑफर मिलता हैं। इसमे उन्हें 50% डिस्काउंट पर प्राइम मेंबरशिप और उसके सभी फायदे मिल सकते हैं।

