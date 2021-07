नई दिल्ली। देश के प्रमुख ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट पर 25 जुलाई से बिग सेविंग डेज सेल ( Flipkart Big Saving Days Sale 2021 ) शुरू हो रही है। Flipkart की बिग सेविंग डेज सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग सेल 25 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान बैंकों के ऑफर भी दिए जाएंगे, जिससे आप हजारों का फायदा उठा सकते है।

READ MORE:- Oppo Reno6 pro 5G की सेल शुरू, जानिए कीमत

E-commerce कंपनियां अपनी नई-नई सेल लेकर आ रही हैं। अमेजॉन ने भी अपनी सेल की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे पहले फ्लिपकार्ट अपनी सेल ला रही है। इसे Flipkart Big Saving Days Sale 2021 का नाम दिया गया है। अगर आप घर के लिए सामान लेने की सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका और सौदा काफी कम मिलेगा।

इतना ही नहीं अगर आप Flipkart के Plus Member हैं तो इस सेल का फायदा आपको 1 दिन पहले यानी 24 जुलाई की रात 12 बजे से ही मिल जाएगा। जहां आप एक दिन पहले ही बढ़िया से बढ़िया ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।

Flipkart Sale में इनपर मिलेगा डिस्काउंट

स्मार्टफ़ोन हो या होम एप्लाइंसेस इन पर कंपनी 80% तक की छूट मिल सकती है वहीं बात करे अन्य सामानों की तो वहां भी कीमतें काफी कम देखने को मिलेगी।

Realme, Poco, Vivo और motorola के स्मार्टफोन पर बड़ा डिस्काउंट होगा इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज पर 80 फ़ीसदी का और टीवी पर 75 फ़ीसदी तक की छूट हो सकती है।

READ MORE:- कोविड की दूसरी लहर के बीच फ्लिपकार्ट ने दिया 23 हजार लोगों को रोजगार

Introducing Flipkart Refurbished, where you can buy certified refurbished mobile phones, laptops, and other electronics at 50-80% of the original price. pic.twitter.com/aVSAFP5Q0a