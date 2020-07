सिर्फ 1 रुपये में खरीदे 24 कैरेट सोना, Paytm समेत कई कंपनियां दे रही मौका

-सोने की कीमत ( Gold Latest Price ) आसमान को छू रही है।

-लगातार सोने ( Investment in Gold ) में निवेश बढ़ रहा है। सोने का भाव 50 हजार से ऊपर पहुंच गया है।

-एक रुपये में सोना खरीदने ( Buy Gold at One Rupees ) का मौका मिले तो शायद ही कोई इसे खोना चाहेगा। -सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन पेटीएम ( Paytm ) समेत कई ई-वॉलेट ( E-Wallet ) कंपनियां एक रुपये में भी सोना खरीदने का मौका दे रही है।

-इतना ही आप एक रुपये में 24 कैरेट 99.9 शुद्धता का सोना खरीद सकते हैं, जिसे आप बाद में बेच भी सकते हैं।