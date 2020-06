American Corona Wave और Lockdown की बढ़ती संभावनाओं से Gold और Silver की कीमतों तेजी, जानिए कितना हुआ महंगा

नई दिल्ली। अमरीका में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का सेकंड वेव और भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन सख्त करने की संभावनाओं की वजह से सोने और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price Today ) में लंबी छलांग लगाई है। अमरीकी बाजार में सोना ( Gold Price Today ) 20 डॉलर प्रति ओंस की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायदा बाजार में सोना ( Gold Rate Today ) 47 हजार के स्तर को पार कर गया है। चांदी ( Silver Price ) भी आज 49 हजार के स्तर को छूकर भले ही उतरी हो, लेकिन तेजी बरकरार है। जानकारों की मानें तो सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Hike ) में इजाफा सिर्फ कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए हो रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि सोना और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Prices ) कितनी हो गई है।

भारत में सोना 47 हजार के पार

भारतीय वायदा बाजार में सोना और चांदी की कीमतें जल्द ही नए स्तर पर पहुंच सकती है। पहले बात सोने की करें तो मौजूदा समय में सोना 524 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ 47150 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जबकि आज सोने के दाम 47335 रुपए प्रति दस ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंख्चे थे। जबकि आज सोना तेजी के साथ 46750 रुपए प्रति दस ग्राम पर ओपन हुआ था। वहीं बुधवार को सोना 46626 रुपए प्रजि दस ग्राम पर क्लोज हुआ था।

चांदी की कीमतें हुई 49 हजार क्रॉस

वहीं बात चांदी की करें तो इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। भारतीय वायदा बाजार में मौजूदा समय में 833 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 48917 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। जबकि आज चांदी 29 हजार के उच्चतम स्तर त पहुंची थी। वायदा बाजार के आंकड़ों के अनुसार चांदी आज सुबह 4770 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुई थी। जबकि बुधवार रात कोख् चांदी 48084 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी

अमरीकी बाजार के अवाला यूरोप और ब्रिटेन में सोना और चांदी की कीमत में बिल्कुल भी उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। अमरीका के कॉमेक्स बाजार में सोना करीब 21 डॉलर प्रति ओंस की तेजी के साथ 1741.30 डॉलर प्रिित ओंस पर कारोबार कर रहा है। जबकि चांदी की कीमत में करीब दो फीसदी तेजी के साथ 18.09 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। बात यूरोपीय बाजार की करें तो 6 यूरो की गिरावट के साथ 1523 यूरो प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। जबकि चांदी 15.71 यूरो पर कारोबार कर रही है। ब्रिटेन के बाजार में सोना 1366 पाउंड प्रति ओंस के साथ सपाट स्तर पर है। जबकि चांदी करीब 24 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है।

क्या कहते हैं जानकार

केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों में तेजी के 3 प्रमुख कारण है अमरीकी फेड रिजर्व, कोरोना का सेकंड वेव और कोरोना वायरस लॉकडाउन की संभावित सख्ती। उन्होंने अमरीकी फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। वहीं अमरीका में दूसरे कोरोना वेव के बारे में टेंशन बढ़ गई है। जिनका असर सोने के दाम में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को दोबारा से सख्त करने की बात से सोने की कीमतों ने जोर पकड़ लिया है।