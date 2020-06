New York से New Delhi तक जाने कितना महंगा हुआ Gold, कितने हो गए हैं Silver Price

नई दिल्ली। आज घरेलू बाजार से लेकर विदेशी बाजारों तक सोने और चांदी के दाम ( Gold And Silver Price Today ) में तेजी देखने को मिल रही है। आज सुबह भले ही सोने और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price ) में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वायदा बाजार में एक बार फिर से सोना और चादी ( Gold And Silver Price Hike ) तेज हो गया है। वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजारों में सोने के दाम ( Gold Price Today ) 1800 डॉनलर प्रति ओंस की ओर बढ़ रहा है। जानकारों की मानें तो रफ्तार इसी तरह से बनी रही तो यह स्तर पर आज की पार कर जाएगा। आपको भी बताते हैं कि सोने और चांदी के दाम क्या हो गए हैं।

वायदा बाजार में सोना और की कीमत में तेजी

मौजूदा समय में भारतीय वायदा बाजार में सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। शाम 7 बजे भारतीय वायदा बाजार में सोना 139 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ 48083 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि आज सुबह सोना 47 हजार रुपए के स्तर पर गिरावट के साथ खुला था। वहीं बात चांदी की करें तो 130 रुपए की तेजी के साथ 48638 रुपए प्रति किलोग्रात पर कारोबार कर रही है। जबकि आज चांदी करीब 40 रुपए की गिरावट के साथ खुली थी।

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी तेज

विदेशी बाजारों में सोना और चांदी में तेजी देखने को मिल रही है। मौजूदा समय में सोना 13 डॉलर प्रति ओंस की तेजी के साथ सोना 1780 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरोप के बाजारों में सोना 1556 यूरो प्रअति ओंस पर सपाट स्तर पर है। वहीं लंदन के बाजार में सोने के दाम 6 पाउंड प्रति ओंस की तेजी के साथ 1412 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। बात अगर चांदी की करें तो तीनों की बाजारों में चांदी में एक फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स में सोना 18 डॉलर से आगे बढ़ गया है। वहीं लंदन में चांदी 15 पाउंड के करीब पहुंच गई है।