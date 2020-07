दो दिनों में एक हजार रुपए सस्ता हुआ Gold, जानिए आज कितने हुए दाम

नई दिल्ली। मंगलवार को सोना वायदा बाजार में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। जिसके बाद से सोने के दाम ( Gold Rate Today ) में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दो दिनों में सोने की कीमत ( Gold Price Today ) में एक हजार रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत ( SIlver Price ) में 19 रुपए की गिरावट आ चुकी है। जानकारों की मानें तो डॉलर के मुकाबले के रुपए के तेज होने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट ( Gold Price Down ) देखने को मिल रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत ( Gold Price In International Market ) में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें ( Gold And Silver Price Today ) कितनी हो गई हैं।

दो दिनों में कितना सस्ता हुआ सोना

- बुधवार को सोना 48982 रुपए प्रति दस ग्राम के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

- शुक्रवार को सोना 47950 रुपए के साथ अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया।

- यानी उच्चतम से न्यूनतम स्तर तक आने में सोना 1032 रुपए प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ।

- जबकि शुक्रवार को सोना 48053 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुला था।

- आज यानी शुक्रवार को सोना 48190 रुपए के साथ उच्चतम स्तर पर गया।

- शाम 8 बजे सोना 133 रुपए की गिरावट 480250 रुपए प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

चांदी में भी देखने को तिली बड़ी गिरावट

- बुधवार को चांदी की कीमत 50891 रुपए के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।

- शुक्रवार को चांदी 48735 रुपए के साथ अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंची।

- बुधवार के उच्चतम और शुक्रवार के न्यूनतम स्तर को देखें तो चांदी 1956 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो चुकी है।

- जबकि शुक्रवार को चांदी 49188 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी और 49196 रुपए प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंची थी।

- शाम आठ बजे चांदी की कीमत 127 रुपए की गिरावट के साथ 29075 रुपए पर कारोबार कर रही है।

न्यूयॉर्क के बाजार में सोने के दाम में मामूली गिरावट

वहीं बात विदेशी बाजारों की करें तो सोने और चांदी कमें बेहद मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। बात कॉमेक्स बाजार यानी न्यूयॉर्क मार्केट की करें तो सोना 3 डॉलर की गिरावट के साथ 1786 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं यूरोप में 1579 यूरो प्रति ओंस और लंदन में 1424 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं बात चांदी की बात करें तो कॉमेक्स में 18.31 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। वहीं यूरोपीय बाजार में चांदी 16 यूरो प्रति ओंस और लंदन में 14.47 पाउंड प्रति ओंस पर कारोबार कर रहा है।