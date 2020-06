America से लेकर India तक बढ़ी Gold की चमक, जानिए कितने हो गए हैं दाम

नई दिल्ली। आज अमरीका ( America ), ब्रिटेन ( Britain ) और भारत ( India ) में सोना और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Price ) में तेजी देखने को मिल रही है। दो दिनों तक लगातार सोना और चांदी सस्ता ( Gold And Silver Rate ) हुआ है। जिसकी वजह से कीमत के रेंज में आने से लोगों की ओर से खरीदारी शुरू की है। वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। वहीं किसी भी देश के आर्थिक आंकड़े भयावह हैं। ऐसे में निवेशक सोना और चांदी की कीमत ( Gold And Silver Rate Today ) में तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में चांदी की कीमत ( Silver Price ) में और तेजी देखने को मिल सकती है। आइए आपको भ्भी बताते हैं कि सोना और चांदी के दाम कितने हो गए हैं...

भारत में सोना और चांदी में तेजी

भारतीय वायदा बाजार में सोना और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। पहले बात सोने की करें तो शाम 7 बजे सोने के दाम 527 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी के साथ 46535 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है। जबकि आज सुबह सोना मामूली तेजी के साथ 46028 रुपए प्रति दस ग्राम पर खुले थे।

वहीं बात चांदी की करें तो दो दिनों की गिरावट के बाद चांदी के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। भ्भारतीय वायदा बाजार में ख्चांदी शाम 5 बजे 341 रुपए की गिरावट के साथ 48795 रुपए प्रति किलोबग्राम पर कारोबार कर रहे हैं। जबकि आज सुबह चांदी 48359 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी।

विदेशी बाजारों में सोने के दाम में बढ़े

वहीं दूसरी ओर अमरीकी, यूरोपीय और ब्रिटेन के बाजारों में सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। पहले अमरीकी बाजार कॉमेक्स की बात करें तो सोना 11 डॉलर प्रति ओंस की तेजी के साथ 1716 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार कर रही है। वहीं ब्रिटिश और यूरोपीय बाजारों में भी तेजी देखने को मिल रही है। लंदन तमें करीब 4 पाउंड और यूरोप में 3 यूरो की तेजी के साथ सोना क्रमश: 1357 पाउंड और 1515 यूरो प्रति ओंस पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात चांदी की करें तो अमरीका, लंदन और यूरोप के बाजारों में सपाट स्तर पर कारोबार कर रही है।