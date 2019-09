प्याज के बढ़ते दाम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, एक्सपोर्ट पर लगाई रोक

नई दिल्ली। देश में बढ़ती प्याज की कीमतों पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के बीच रविवार को तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम से प्याज की कीमतों में गिरावट आएगी। इससे पहले भी सरकार ने प्याज की कीमतों पर रोक लगाने के लिए कई देशों से प्याज आयात करने का फैसला लिया था।



निर्यात पर लगी रोक

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्याज की निर्यात नीति में अगले आदेश तक संशोधन किया है और सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। मौसम के कारण भी प्याज के दाम में इस तरह का उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

Union Ministry of Commerce & Industry: Export policy of Onion is amended from free to prohibited till further orders. Hence, export of all varieties of onions is prohibited with immediate effect pic.twitter.com/MHNLqIPB2J