Indian Oil के पेट्रोल पंप से टंकी भरवाने पर मिल रहा है कैशबैक, ये है प्रोसेस

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है तो अब घबराने की जरुरत नहीं है। क्योंकि सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ( IOCL ) ने एक शानदार ऑफर निकाला है। इस ऑफर के तहत अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप ( Petrol Pump ) पेट्रोल या डीजल भरवाते हें तो आपको 10 फीसदी का कैशबैक मिलेगा।

ऐसे मिलेगा कैशबैक

कैशबैक पाने के लिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अपनी गाड़ी में तेल भरवाना होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ट्वीट कर यह जानकारी ग्राहकों को दी है। कंपनी ने ऑफर के बारे में बताते हुए कहा है कि इस ऑफर को पाने का केवल एक शर्त है कि आपको पेमेंट अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा।