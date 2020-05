Assam Evening Lottery Sambad Result 2020: असम लॉटरी परिणाम 2020

-Assam Online Lottery 2020 : भारत में 13 राज्यों में से असम राज्य में भी लॉटरी को कानूनी मान्यता है। बता दें कि भारत में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन लॉटरी ( Online Lottery in India ) पर प्रतिबंध लगाया हुआ हैं। -lottery 2020: लॉटरी लोगों को अपनी किस्मत आजमाने का एक शानदार मौका देती है। असम लॉटरी ( Assam Lottery ) के लिए भी काफी फेमस है।

असम लॉटरी के प्रतिदिन तीन परिणाम जारी होते हैं ( Assam state lottery results ) असम फ्यूचर लॉटरी परिणाम दोपहर 12 बजे तक घोषित किए जाते हैं। ( The Assam Future Lottery ) असम सिंगम लॉटरी परिणाम शाम 5 बजे तक घोषित किए जाते हैं। ( The Assam Singam Lottery ) असम कुइल लॉटरी परिणाम 8 बजे तक घोषित किए जाते हैं। ( The Assam Kuil Lottery )

बता दें कि असम लॉटरी पीडब्ल्यूडी-आईबी कॉम्प्लेक्स, तेंगापारा, कोकराझार, असम 783370 में खेली जाती है। असम लॉटरी का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट www. assamlotteries.com पर जारी किया जाता है। इसमें असम 'कुइल बेस्ट लॉटरी' का परिणाम रात 8 बजे घोषित किए जाते हैं। असम कुइल बेस्ट लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए है। लॉटरी टिकट की कीमत 6 रुपए है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार इस प्रकार है।

असम लॉटरी को राज्य-मान्यता प्राप्त प्राधिकरण बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (असम) द्वारा संचालित किया जाता है। इसके लिए 'दावा प्रपत्र' आधिकारिक वेबसाइट http://assamlotteries.com/ से प्राप्त किया जा सकता है। विवरण को बड़े अक्षरों में भरना होगा। विजेता को इस फॉर्म के साथ एक वैध फोटो आईडी उपलब्ध करानी होगी। इसे परिणाम जारी होने के 30 दिन के अंदर जमा कराना होता है।