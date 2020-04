Maharashtra Lottery Surbhi Shukra Results 2020 : महाराष्ट्र लॉटरी परिणाम 2020

Maharashtra Lottery State Results 2020: महाराष्ट्र लॉटरी की शुरुआत 12 अप्रैल 1969 से हुई थी। महाराष्ट्र राज्य प्राधिकरण द्वारा हर शुक्रवार शाम 4.30 बजे लॉटरी ( Lottery in India ) आयोजित की जाती है। बता दें कि भारत में महाराष्ट्र लॉटरी ( Online Lottery 2020 ) को कानूनी अनुमति है। इस लॉटरी ( lottery results 2020 ) का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉटरी योजनाएं बनाईं ताकि आम लोगों को अवैध जुआ या नकली लॉटरी टिकटों के नाम पर धोखाधड़ी ना हो।

सुरभि शुक्रा लॉटरी स्लॉट के पुरस्कार

महाराष्ट्र लॉटरी की कीमत 6 से 10 रुपये है। प्रथम पुरस्कार विजेता को 10,000 की बड़ी राशि मिलती है। दूसरा पुरस्कार विजेता को 180 रुपये मिलते है।

सप्ताह में विभिन्न सुरभि लॉटरी ( Various Surbhi lotteries over the week )

महाराष्ट्र राज्य: सुरभि रवि लॉटरी - प्रत्येक रविवार दोपहर को आयोजित किया जाता है और परिणाम शाम 4.30 बजे घोषित किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 10,000 है।

महाराष्ट्र राज्य: सुरभि सोम लॉटरी - प्रत्येक सोमवार दोपहर को आयोजित की जाती है और परिणाम शाम 4.30 बजे घोषित किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 10,000 है।

महाराष्ट्र राज्य: सुरभि मंगल लॉटरी - प्रत्येक मंगलवार दोपहर को आयोजित किया जाता है और परिणाम शाम 4.30 बजे घोषित किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 10,000 है।

महाराष्ट्र राज्य: सुरभि बुध लॉटरी - प्रत्येक बुधवार दोपहर को आयोजित किया जाता है और परिणाम शाम 4.30 बजे घोषित किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 10,000 है।

महाराष्ट्र राज्य सुरभि गुरु लॉटरी - प्रत्येक गुरुवार दोपहर को आयोजित की जाती है और परिणाम शाम 4.30 बजे घोषित किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 10,000 है।

महाराष्ट्र राज्य सुरभि शुक्रा लॉटरी - प्रत्येक शुक्रवार दोपहर को आयोजित किया जाता है और परिणाम शाम 4.30 बजे घोषित किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 10,000 है।

महाराष्ट्र राज्य सुरभि शनि लॉटरी - प्रत्येक शनिवार दोपहर को आयोजित की जाती है और परिणाम दोपहर 3 बजे घोषित किए जाते हैं। पहला पुरस्कार 10,000 है।

सुरभि लॉटरी के लिए महत्वपूर्ण बातें

विजेताओं को ऑनलाइन उपलब्ध क्लेम फॉर्मों की एक प्रति के साथ अपने टिकट को चालू करना अनिवार्य है। दावे के फॉर्म के साथ आपको एक सरकारी मान्यता प्राप्त फोटो आईडी और पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न करने होंगे। अधिकारी छेड़छाड़ या कटे-फटे टिकट स्वीकार नहीं करेंगे। पुरस्कार के दावे के लिए आप महाराष्ट्र राज्य लॉटरी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।