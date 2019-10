सितंबर में आम जनता को महंगाई से मिली राहत, WPI में आई गिरावट

नई दिल्ली। सितंबर माह में थोक महंगाई दर में गिरावट आई है। महंगाई दर सितंबर महीने में गिरकर 0.33 फीसदी पर आ गई। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित थोक महंगाई अगस्त में 1.08 फीसदी तथा सितंबर 2018 में 5.22 फीसदी रही थी।



मंत्रालय ने दी जानकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार , खाद्य वर्ग की मुद्रास्फीति सिंतबर महीने के दौरान बढ़कर 7.47 फीसदी पर रही जबकि गैर-खाद्य उत्पाद वर्ग की मुद्रास्फीति 2.18 फीसदी पर रही।

Government of India: The official Wholesale Price Index (WPI) for 'All Commodities' (Base: 2011-12=100) for the month of September, 2019 declined by 0.1% to 121.3 (provisional) from 121.4 (provisional) for the previous month. (1/2) pic.twitter.com/RO42dsHF84