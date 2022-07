श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह पर जिला न्यायाल ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से जिला न्यायालय में दाखिल की गई याचिका को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं, हिंदू महासभा की तरफ से कोर्ट में यह भी अपील की गई थी कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी करा दी जाए। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा यह अंदेशा जताया जा रहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद से साक्ष्य मिटा दिए जा सकते हैं।

Court reserved its decision regarding Shri Krishna Janmabhoomi and Shahi Idgah case