कब्रिस्तान में काटने जा रहे थे आधा दर्जन से ज्यादा गौवंश, शोर मचते ही भागे, बछड़े की आँख निकाली, बाकी गंभीर

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गौवंशों की तस्करी करने वालों का एक भीषण रूप देखने को मिला। जहां आधे दर्जन से ज्यादा गाय, बछड़े, बैल को कब्रिस्तान में काटने की तैयारी थी। लेकिन गाँव वालों के विरोध के बाद अधमरे गौवंशों को छोडकर भाग गए।

Updated: March 30, 2022 08:05:11 am

मथुरा जिले में गोवर्धन के गांव पेलखु में गौतस्करों के द्वारा करीब एक दर्जन गायों को श्मशान भूमि में फेंकने का मामला सामने आया है। जिनमें से कई गायों की मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना प्रसाशन को दी। मगर प्रशासन घंटों तक सूचना के बाद मौक़े पर नहीं पहुंचा। जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ़ नारेबाजी भी की।

File Photo of Cows and Family in Mathura