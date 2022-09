मथुरा में आज से पटरी पर दौड़ेगी डिजिटल रेल बस, जानें किराए से लेकर सब कुछ

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के सदस्य कुंज बिहारी ने बताया कि नई डिजिटल रेल बस सीसीटीवी से लैस होगी जिसमें 45 लोग बैठ कर और 32 लोग खड़े होकर सफर कर सकेंगे। वहीं मथुरा से वृंदावन तक के सफर के लिए प्रति व्यक्ति किराया 30 रुपये निर्धारित किया गया है।

कान्हा की नगरी मथुरा-वृंदावन में घूमने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी है। वृंदावन और मथुरा के बीच चलने वाली डीजल रेल बस को पूरी तरह से डिजिटल और नए रूप में यात्रियों के लिए चलाना शुरू कर दिया गया है। ये रेल बस डिजिटल और सीसीटीवी कैमरों से लैस है, जो यात्रियों के सफर को सुगम और सहज बनाएगी। बता दें कि डीजल रेल बस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। प्रत्येक सीट पर मोबाइल चार्जिंग प्वाइट लगाए गए हैं। वहीं यात्रियों के बैठने की सीट पूरी तरह से आरामदायक बनाई गई है और अंदर लगी रंग-बिरंगी लाइट लोगों के मन को मोह रही हैं।

