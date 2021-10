प्रतिबंध के बाद भी मथुरा में बिक रही शराब, बीयर और भांग, 37 दुकानों की शासन को भेजी सूची

Even after the ban, liquor, beer and cannabis being sold in Mathura- श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा (Mathura) को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की घोषणा के बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास मांस व मदिरा बेचने पर या इनकी दुकान लगाने पर प्रतिबंध है। मांस की दुकानें तो बंद कर गई हैं लेकिन शराब, बीयर और भांग की दुकान अब तक बंद नहीं हुई है।