PFI संगठन के चार सदस्यों पर देशद्रोह, गैर कानूनी अधिनियम का मुकदमा दर्ज

मथुरा. एक्सप्रेस वे पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए 4 सदिग्ध युवकों के खिलाफ बुधवार की सुबह मांट थाने में देशद्रोह सहित गैर कानूनी अधिनियम और आईटी एक्ट की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चारों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पुलिस ने चारों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली से हाथरस जा रहे 4 सदिग्ध युवकों को एक्सप्रेस-वे के मांट टोल पर चैकिंग के दौरान अरेस्ट किया था। इनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप सहित संदिग्ध साहित्य जो शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था बरामद किया।

इन चारों आरोपी के पीएफआई और सीएफआई से कनेक्शन की पड़ताल में खुफिया एजेंसियां जुटी थी। मंगलवार को चारों पर शांति भंग में एफआईआर दर्ज की गई थी वहीं बुधवार की सुबह पुलिस की ओर से इनके खिलाफ देशद्रोह, गैर कानूनी अधिनियम और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि आरोपियों के पास से पम्पलेट (जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम) से सम्बंधित साक्ष्य की जांच की गई और जांच में पाया गया कि ये लोग शांतिभंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे इनके पीछे एक बड़ी साजिश थी।

एफआईआर के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझ कर सामाजिक विद्वेष एवं जातिगत तनाव तथा देश के साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करते हुए जनपद हाथरस में हाल में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ में दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग Carrd.co नाम की वेबसाइट का संचालन कर रहे हैं, चंदा एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशों से प्राप्त चंदा से शांति व्यवस्था एवं सामाजिक समरसता को प्रभावित करते हुए दंगा भड़काने के कार्य में लिप्त हैं। चंदे की धनराशि जिस माध्यम से प्राप्त की जा रही है उसकी कोई वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है और यह धनराशि जप्त करने योग्य है।

उक्त वेबसाइट द्वारा विदेशों से प्राप्त चंदे का उपयोग समाज में हिंसा भड़काने के प्रयोग में किया जा रहा है। बरामद पंपलेट Am I not India's daughter, made with Carrd आदि मुद्रित सामग्री सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने वाले एवं जन विद्रोह भड़काने वाले हैं। इस वेबसाइट का उपयोग जातिगत हिंसा व दंगा भड़काने के लिए चंदा एकत्र करने एवं तथाकथित गैंगरेप की घटना की अफवाह फैलाने में किया जा रहा है। पुलिस ने चारों आरोपियों आलम, अतीकुर्रहमान, सिद्दीकी और मसूद के खिलाफ आईपीसी के धारा 153ए, 295ए, 124ए के साथ ही गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 17, 14 और आईटी एक्ट की धारा 65, 72, 76 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच चारों आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जहां पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आरोपियों रिमांड मांगी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

