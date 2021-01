यूपी रोडवेज की कार्यशाला में खडी बस में लगी आग ,मची अफ़रा तफ़री

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

मथुरा. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (Uttar Pradesh Transport Corporation) के मथुरा की रोडवेज कार्यशाला (Roadways Workshop) में खड़ी बस अचानक आग का गोला बन गयी। बस में लगी आग से कार्यशाला में अफ़रा-तफ़री (Chaos in the workshop) का माहौल पैदा हो गया। आग को देख कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारी बस की तरफ़ दौड़ पड़े और आग बुझाने में जुट गए। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू (Fire control) पाया गया। गनीमत रही की कोई जनहानि (Any loss of life) घटना में नहीं हुई।

गुरूवार को थाना कोतवाली (Thana Kotvali) क्षेत्र के अंतर्गत बनी यूपी रोडवेज कार्यशाला (Roadways Workshop) में खड़ी बस में अचानक आग लग गयी। देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गयी। बस में लगी आग को देखकर वर्कशॉप (Workshop) में कार्यरत कर्मचारियों में भगदड़ मच गयी। जिसने भी बस में लगी आग की सुनी वो अपने आपको नहीं रोक पाया और घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ा। चंद मिनटों में दर्जनों लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए। बस में लगी आग (Gathered To Control The Fire) को काबू पाने के लिए जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों द्वारा बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बस जलकर ख़ाक हो गयी। वही रोडवेज की कार्यशाला में कार्यरत कर्मचारी ने बताया की कार्यशाला के बेलिंग सेक्शन (Welling Section) में बस संख्या UP-85,Z-9127 में बैल्डिंग का कार्य चल रहा था। बेल्डिंग (Welding Spark) की चिंगारी बस की शीट पर जा गिरी। शीट में आग लगने के कारण पूरी बस आग की चपेट में आ गयी। उन्होंने बताया की समय रहते आग पर क़ाबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा कर्मचारियों की बजह से टल गया। आग की चपेट में आयी बस को दूसरी जगह सिफ़्त किया जा रहा है।

By - Nirmal Rajpoot