श्रीकृष्म जन्मभूमि में हाईकोर्ट का निर्देश, चार महीनों में निपटाएं सभी मामले, यहां जानिए पूरा विवाद

Highcourt on Mathura Shree Krishna: हाईकोर्ट ने मथुरी श्रीकृष्म जन्मभूमि की सुनवाई करके आदेश जारी कर दिया। कहा के चार महीने में सभी विवाद निपटाए जाए।

Updated: May 12, 2022 01:35:29 pm

श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई। इसको लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चार महीनों में सभी मामलों को निपटाएं। मूल विवावदों में सभा याचिकाओं को निपटाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्म भूमि को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईदगाह मस्जिद कृष्ण मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो। ईदगाह मस्जिद का मामला मथुरा की स्थानीय कोर्ट में भी चल रहा है।

Highcourt ordered all case finished in 4 months on Mathura ShriKrishna