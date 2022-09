Mathura: इंस्टाग्राम पर विवाहिता को प्यार के जाल में फंसाकर किया रेप, एफआईआर दर्ज

मथुरा में एक विवाहिता ने पड़ोस के ही युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। विवाहिता कहना है कि युवक ने पहले इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की। फिर मिलने के बहाने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बंद कमरे में उसके साथ रेप किया।

धर्म नगरी मथुरा एक बार फिर शर्मसार हो गई है। यहां वाली एक विवाहिता से क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की। उसके बाद युवक ने विवाहिता से अपने प्यार का इजहार कर दिया। देखते ही देखते दोनों ने मिलने का फैसला किया। जब विवाहिता युवक से मिलने पहुंची तो उसने विवाहिता को नशीला पदार्थ खिलाकर बंद कमरे में उससे रेप किया। उसके बाद पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार हो गया। उधर, पीड़ित महिला ने तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया लेकिन अब तक वह आरोपी युवक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पीड़ित महिला आरोपी की गिरफ्तारी न होने से परेशान है।

Married woman was raped on Instagram in Mathura by trapping her in love