BJP MLA को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल

राजेश चौधरी ने बताया कि कॉलर ने पाकिस्तान से बात करने का दावा किया और यह भी कहा कि उसे विधायक की हर मूवमेंट की जानकारी है। विधायक ने पूरे मामले की जानकारी मथुरा एसएसपी को देते हुए लिखित शिकायत सौंपी है और मामले में केस दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं, इस धमकी के बाद भाजपा विधायक ने साफ किया कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर पहले की तरह बेबाकी से आवाज उठाते रहेंगे।