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मथुरा

BJP MLA को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल

BJP MLA Rajesh Chaudhary: मथुरा की मांट विधानसभा सीट से विधायक राजेश चौधरी को धमकी मिली है। विधायक के पास पाकिस्तान के नंबर से फोन कॉल आया, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
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मथुरा

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Aman Pandey

Sep 30, 2026

BJP MLA rajesh chaudhary

मांट विधानसभा सीट से विधायक राजेश चौधरी। PC: X @rajeshchbjp

Mant Constituency: मथुरा की मांट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक, प्रदेश महामंत्री व प्रवक्ता राजेश चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। विधायक का आरोप है कि उन्हें पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर परिवार सहित बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद उन्होंने देर रात पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर आपत्ति

विधायक राजेश चौधरी के अनुसार, उनके मोबाइल पर पहली व्हाट्सएप कॉल रात करीब 10:38 बजे आई। कॉल करने वाले ने टीवी डिबेट्स में इस्लाम और मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर बयानबाजी न करने की हिदायत दी। उसने विधायक से कहा कि वह अपनी भाषा पर लगाम लगाएं, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। कॉलर ने इसे उनकी ओर से आखिरी चेतावनी बताया।

3 मिनट से ज्यादा देर तक चली बातचीत

विधायक ने बताया कि देर रात 2:16 बजे पहले मिस्ड कॉल आई और फिर 2:17 बजे दोबारा फोन आया। इस बार कॉलर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनके व उनके परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी। लगभग 3 मिनट 4 सेकंड तक चली इस बातचीत में जब कॉलर ने उनका ठिकाना पूछा, तो विधायक ने लखनऊ में होने की बात कही। इसके बाद कॉलर ने कहा, "हिंदू-मुसलमान सब भाई हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ बोलना बंद करें।"

पुलिस में शिकायत दर्ज, विधायक बोले- झुकेंगे नहीं

राजेश चौधरी ने बताया कि कॉलर ने पाकिस्तान से बात करने का दावा किया और यह भी कहा कि उसे विधायक की हर मूवमेंट की जानकारी है। विधायक ने पूरे मामले की जानकारी मथुरा एसएसपी को देते हुए लिखित शिकायत सौंपी है और मामले में केस दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वहीं, इस धमकी के बाद भाजपा विधायक ने साफ किया कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर पहले की तरह बेबाकी से आवाज उठाते रहेंगे।

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Updated on:

30 Sept 2026 01:22 pm

Published on:

30 Sept 2026 12:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / BJP MLA को जान से मारने की धमकी, पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल

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