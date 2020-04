स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले से मथुरा सांसद हेमा मालिनी नाराज, की कड़ी कार्रवाई की मांग

मथुरा. कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल में हुए हमले की हर ओर निंदा हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में मामला उजागर होने के बाद सीएम योगी ने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं शनिावर को मथुरा के भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय टीम पर हमला करने वाले कायरों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

हेमा ने किया ट्वीट-

अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने एंबुलेंस, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस पर पत्थर फेंकने व थूकने जैसे कृत्यों का शर्मनाक बताया। उन्होंने कि लॉकडाउन 2 में स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से कहा कि शर्म कीजिए, थोड़ी इंसानियत जिंदा रखिए। उन्होंने प्रशासन से ऐसे कायरों को सबक सिखाने की मांग की। साथ ही सभी से कहा कि यह कोरोना वॉरियर्स हैं तो हम हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि याद रखिए, कोरोना वॉरियर्स है तो जिंदगी है।

सीएम योगी ने दिए थे यह आदेश-

आपको बता दें, मुरादाबाद जिले में कोरोनासे संक्रमित व्यक्ति को पृथकवास में रखने के लिए ले जाने आई मेडिकल टीम पर लोगों ने पथराव किया, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए थे। इसका वीडियो पर सोशन मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ऐसे हमलों को देखते हुए ही सीएम योगी ने तय आदेश दिया था कि अगर कहीं भी किसी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या सफाई कर्मी पर कोई हमला होता है तो ऐसे मामलों में सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उपद्रवी तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ किए जाने पर नुकसान की भरपाई के लिए उनसे वसूली भी की जाए। न करने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हेल्थ टीम के साथ पुलिस भी जाए। सीएम ने अधिकारियों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया।

Friends, I’m sure u must have read abt/watched how our brave corona warriors hav bn attackd in certain pockets wth stone pelting causing severe injuries to thm. Docs, nurses, policemen, none are spared!Utterly disgusting! These ppl are sacrificing so much-treat thm with respect🙏 pic.twitter.com/A2hocXSeqA