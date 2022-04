मथुरा में दबंगों ने झोपड़ी में सोए हुए परिवार को जिंदा जलाने के लिए लगाई बाहर से आग, अब गरीबों पर पुलिस का सितम

उत्तर प्रदेश में गरीब की सरकार चलाने का दावा योगी आदित्यनाथ भले ही कर रहे हो लेकिन कई जगहों पर स्थितियाँ बिलकुल अलग ही हैं। मथुरा में एक गरीब को जिंदा जलाने का अप्रयास किया गया। वो भी रात के अंधेरे में जब उसका परिवार सो रहा था।

मथुरा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह अपनी दबंगई के चलते जब चाहे और जिसे चाहे अपना निशाना बना सकते हैं। थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। यहां दबंगों ने पहले एक गरीब परिवार के साथ मारपीट की और बाद में उनकी झोपड़ी में आग लगाने के बाद उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया। पीड़ित परिवार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। परिवार के लोग डरे और सहमे हुए हैं। वहीं पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

Symbolic Photo of UP Police To show Crime in Mathura with police