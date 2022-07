कूड़ा गाडी में PM मोदी और Yogi की फ़ोटो, सफाई कर्मी बर्खास्त, पूरा मोहल्ला बोला..

मथुरा जिले से जुड़ा हुआ एक वीडियो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें पीएम मोदी और सीएम की तस्वीरे कूड़े में पड़ी हुई हैं। जिसके बाद सफाई कर्मी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सफाई कर्मी का कहना है कि, मुझ बेकसूर को बर्खास्त कर दिया है, जिन पर कार्यवाही होनी है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मचारी बॉबी को फिर से नौकरी रखने के लिए अधिकारियों से डिमांड की है।

मथुरा जिले में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर सड़कों पर फेंकने वाले लोगों पर कारवाई होने के बाजाए नगर निगम और जिला प्रशासन ने छोटे से सफाई कर्मी को ही बर्खास्त कर दिया है। जबकि सड़क पर फैली गंदगी में लिपटी हुई योगी और मोदी की फोटो को उसने सड़क साफ करने के दौरान गाड़ी में रख दी। वहीं अधिकारियों के सामने रोता हुआ सफाई कर्मी अब अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगा है। उसका कहना है कि जो लोग फोटो सड़क पर फेंकते हैं उन्हें पकड़ना चाहिए मैंने तो सड़क सफाई के दौरान उसे हटाया। अब मेरी नौकरी चली गई है, मेरा परिवार कैसे चलेगा?

File Photo of Safai Karmi Boby in Vrindavan mathura during his work with viral video of cm yogi modi photo in garbej