बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग: ठेका मुस्लिम कंपनी को, आक्रोशित बृजवासियों ने की निरस्त करने की मांग

Installing railings at Banke Bihari Temple Mathura, contractor Muslim मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका मुस्लिम ठेकेदार को देने पर श्री कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास ने नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए ज्ञापन में पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने बताया कि गोमांस खाने वाले, सनातन धर्म के विरोधी भगवान श्री कृष्ण राधा के महारासस्थल पर प्रवेश करेंगे तो हमारे कृष्ण कन्हैया भी नाराज हो जाएंगे। बृजवासियों को यह सहन नहीं होगा। यह लोग सनातन धर्म के विरोधी है, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलिंग लगाने की योजना बनाई गई है। यह ठेका कनिका कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। जिसके मालिक सलीम अहमद है। इससे बृजवासियों नाराजगी व्यक्त की है।‌