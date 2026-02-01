3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग: ठेका मुस्लिम कंपनी को, आक्रोशित बृजवासियों ने की निरस्त करने की मांग

Installing railings at Banke Bihari Temple Mathura, contractor Muslim: मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाए जाने का काम चल रहा है। लेकिन ठेका मुस्लिम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए जाने पर लोगों में नाराजगी है।‌ श्री कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास ने मुख्यमंत्री से ठेका निरस्त करने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

Feb 03, 2026

प्रदर्शन करते बृजवासी, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Installing railings at Banke Bihari Temple Mathura, contractor Muslim मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका मुस्लिम ठेकेदार को देने पर श्री कृष्ण जन्म भूमि संघर्ष न्यास ने नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए ज्ञापन में पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने बताया कि गोमांस खाने वाले, सनातन धर्म के विरोधी भगवान श्री कृष्ण राधा के महारासस्थल पर प्रवेश करेंगे तो हमारे कृष्ण कन्हैया भी नाराज हो जाएंगे। बृजवासियों को यह सहन नहीं होगा। यह लोग सनातन धर्म के विरोधी है, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलिंग लगाने की योजना बनाई गई है। यह ठेका कनिका कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। जिसके मालिक सलीम अहमद है। इससे बृजवासियों नाराजगी व्यक्त की है।‌

मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन

उत्तर प्रदेश के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में स्टील की रेलिंग लगाए जाने का काम ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मथुरा के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान है। मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका नाम बदलकर एक मुस्लिम व्यक्ति ने ले लिया, जबकि कंपनी का नाम कनिका कंस्ट्रक्शन है। मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि जिन लोगों के वंशजों ने हमारे मठ मंदिर पर कब्जा कर रखा है, उन लोगों को हिंदू मंदिरों से लाभ न दिया जाए। यह पैसा मस्जिद और बाजारों में लगाया जाता है।

आंदोलन करने की चेतावनी

दिनेश फलाहारी ने कहा कि आतंकवादियों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को यदि मंदिरों से लाभ दिया जाएगा तो इससे संत समाज में नाराजगी होगी। हमारी मांगे है कि ठेका देने की प्रक्रिया की जांच कराई जाए। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई तो बृजवासी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम इस ठेकेदार को मंदिर प्रांगण में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इन लोगों ने ही मथुरा मंदिर में कब्जा कर रखा है। हलफनामा देकर कहें कि हम मथुरा मंदिर को आजाद कर देंगे।

दर्शनार्थियों को नियंत्रित करने के लिए लगाई जा रही रेलिंग

बांके बिहारी मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को लाइन में खड़े होकर दर्शन कराने के लिए स्टील की रेलिंग लगाए जाने की योजना है। इस संबंध में बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने कनिका कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया है, जिसके मालिक सलीम अहमद हैं। इस संबंध में हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि रेलिंग लगाने का ठेका किसे दिया गया है, यह उनकी जानकारी में नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 07:34 pm

Published on:

03 Feb 2026 07:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग: ठेका मुस्लिम कंपनी को, आक्रोशित बृजवासियों ने की निरस्त करने की मांग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संत प्रेमानंद महाराज को महाभारत के युधिष्ठिर ने सुनाया अटल बिहारी वाजपेयी का पसंदीदा डायलॉग

संत प्रेमानंद महाराज और गजेंद्र चौहान, फोटो सोर्स- भजन मार्ग
मथुरा

मूक बधिर बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति से गदगद हुए प्रेमानंद महाराज, किया मार्ग दर्शन

संत प्रेमानंद महाराज के सामने मौजूद छात्राएं, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग
मथुरा

स्कूल में बच्चों से प्रधानाचार्य ने जबरन पढ़वाई नमाज: राष्ट्रगान पर लगाई फटकार; धर्मांतरण…

school principal forced children to recite namaz attempting to convert them mathura
मथुरा

मथुरा में गूगल मैप ने फिर दिया धोखा, नहर में गिरी व्यापारी की कार…मची चीख, पुकार

Up news, mathura
मथुरा

गणतंत्र दिवस पर प्रेमानंद महाराज की फौजी भाइयों से एक एकांतिक वार्ता, बोले- …बहुत अच्छा लगा

संत प्रेमानंद महाराज और फौजियों की मुलाकात, फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब भजन मार्ग
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.