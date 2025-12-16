16 दिसंबर 2025,

मथुरा

यमुना एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां भिड़ीं, 4 जिंदा जले, सौ जख्मी; 5 बसों और दो कारों में लगी भीषण आग

यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार तड़के 7 बसों और 3 कारों की भीषण टक्कर के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी।इसमें 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीमें रेस्‍क्यू में जुटी हैं।

मथुरा

image

Mahendra Tiwari

Dec 16, 2025

यमुना एक्सप्रेस-वे पर कोहरे के चलते गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। टकराते ही गाड़ियों में आग लग गई। सोर्स:ANI

मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर सोमवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। थाना बलदेव क्षेत्र में माइल स्टोन 127 के पास सुबह करीब 4 बजे घने कोहरे के बीच कई वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते आग भड़क उठी। हादसे में 5 बसें और 2 कारें आग की चपेट में आ गईं। जिला प्रशासन के अनुसार इस दुर्घटना में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। पास के गांव में रहने वाले लोग धमाके जैसी तेज आवाज सुनकर मौके की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि टक्कर के बाद आग की लपटें उठने लगीं। अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य में हाथ बंटाया और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। करीब 20 एंबुलेंस की मदद से करीब 150 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

प्रशासन के अधिकारी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सूचना मिलते ही जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड, NHAI और SDRF की टीमें आग बुझाने और राहत-बचाव कार्य में जुट गईं। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और कोहरे को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन स्थित पर नजर बनाए हुए हैं।

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घने कोहरे के चलते यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें 7 बसें और 3 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद कई बसों में आग लग गई। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य अब अपने अंतिम चरण में है।

Updated on:

16 Dec 2025 08:59 am

Published on:

16 Dec 2025 06:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / यमुना एक्सप्रेस वे पर कई गाड़ियां भिड़ीं, 4 जिंदा जले, सौ जख्मी; 5 बसों और दो कारों में लगी भीषण आग

मथुरा

उत्तर प्रदेश

