Earthquake in UP: यूपी- राजस्थान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.5 रही तीव्रता

मथुराPublished: Jul 21, 2023 05:02:33 am Submitted by: Anand Shukla

Earthquake in UP: सुबह के 4:09 पर राजस्थान के सीमा से समीप इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

Earthquake in UP: Moderate magnitude 4.4 earthquake at 10 km depth21, जून यानी कि आज सुबह के 4:09 पर राजस्थान के जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.5 नापी गई है। आपको बता दें कि मौसम अभी साफ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं।