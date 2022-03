सड़क किनारे खड़ी कार में हेलमेट नहीं लगाने पर कटा एक हजार का चालान

सड़क किनारे खड़ी कार में हेलमेट नहीं लगाने पर कटा एक हजार का चालान

Traffic police challan : मथुरा ट्रैफिक पुलिस (Mathura traffic police) की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है। राजस्थान से मथुरा होली का पर्व मनाने आए एक परिवार के फोन पर यातायात पुलिस की तरफ से भेजे गए मैसेज में लिखा है कि कार में बैठे हुए हेलमेट नहीं लगाने पर आपका एक हजार का चालान (Challan for not wearing helmet in car) किया जाता है। लोग यातायात पुलिस की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं।

मथुरा Published: March 21, 2022 05:21:48 pm

Traffic police challan : मथुरा यातायात पुलिस (Mathura traffic police) एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। राजस्थान से मथुरा होली का पर्व मनाने आए एक परिवार के फोन पर यातायात पुलिस की तरफ से भेजे गए मैसेज ने परिवार की नींद उड़ा दी है। मैसेज में लिखा है कि कार में बैठे हुए हेलमेट नहीं लगाने पर आपका चालान (Challan for not wearing helmet in car) किया जाता है। कार स्वामी ने मैसेज को सोशल मीडिया पर वायरल किया तो लोगों ने पुलिस को ट्रोल कर दिया। लोग यातायात पुलिस की जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही कार स्वामी ने मथुरा पुलिस से कार में हेलमेट पर किए गए चालान को लेकर सवाल किए हैं।

आप कार से सफर कर रहे हों और ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो खींच ले। कुछ देर बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि हेलमेट नहीं पहनने की वजह से आपका एक हजार रुपए का चालान बन गया है। आप सोचेंगे ये कैसा चालान हुआ? अब कार में भी हेलमेट पहनना पड़ेगा क्या? लेकिन ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से सामने आया है।

दरअसल, राजस्थान के टोंक निवासी अमिताभ गुप्ता होली मनाने के लिए मथुरा 16 मार्च की रात निकले थे। 17 मार्च को मथुरा पहुंचे और 18 मार्च की सुबह कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए किए। अमिताभ गुप्ता अपनी कार को सड़क के नीचे पार्क कर बिना मोबाइल लिए चले गए। मंदिर से वापस लौटने पर कार में मोबाइल चेक किया। मोबाइल में एक मैसेज आया हुआ था कि हेलमेट नहीं पहनने के कारण आपका एक हजार रुपये चालान काटा गया है।

