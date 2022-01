प्रसाद लेने निकली थी युवती, प्रेमी बोला-प्रसाद ग्रहण कर लिया अब भगवान के पास जाओ

थाना जैत इलाके के गांव चौमुहां में रविवार को हुई 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गांव के ही रहने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की थी।

थाना जैत इलाके के गांव चौमुहां में रविवार को हुई 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गांव के ही रहने वाले आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की थी। दरअसल, पुलिस को गांव जैत में एक 17 वर्षीय किशोरी का सर्वोदय इंटर कॉलेज के पास खाली पड़े प्लॉट में शव मिला था। इस घटना की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना का खुलासा एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर द्वारा किया गया था। खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया था।

UP Police Arrested man Accused of Killing 17 Year Old Girl