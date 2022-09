मथुरा में रुक-रुक कर हो रही बारिश से जीना मुहाल, पूरा शहर हुआ पानी-पानी

इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मथुरा में दो दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। शहर के भूतेश्वर तिराहे पुल के नीचे पानी भरा होने के कारण लोगों को वहां से निकलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

मथुरा में दो दिन से रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जहां बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है तो दूसरी तरफ यहीं बारिश कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पूरे शहर की सड़कों पर पानी.पानी हो गया है। जिसने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। घरों से निकले हुए लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के भूतेश्वर तिराहे पुल के नीचे पानी भरा होने के कारण लोगों को वहां से निकलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी से गुजरने वाले वाहनों में पानी भरने के कारण भी लोग दिक्कत झेल रहे हैं।

Water frozen in the city due to intermittent rain in Mathura