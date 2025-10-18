Patrika LogoSwitch to English

संत प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्यों कहा? बोले- जब दंड मिलेगा तो सह नहीं पाओगे" ब्यूज रुपया दे सकता…

सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद महाराज की पुरानी और भ्रामक वीडियो वायरल हो रही हैं। इस पर महाराज ने कहा कि उन्हें नहीं, बल्कि भक्तों को कष्ट हो रहा है। चेताया- ऐसा करने वालों को परिणाम भुगतना पड़ेगा।

मथुरा

Mahendra Tiwari

Oct 18, 2025

Premanand maharaj

फोटो सोर्स bhajan marg

सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद महाराज से जुड़ी पुरानी और भ्रामक वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। इन वीडियो के फैलने से भक्तों में भ्रम की स्थिति बन गई है। इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से इन फर्जी वीडियो से कोई दुख नहीं है, लेकिन इससे उनके श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग ऐसे भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार, जब से संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, तभी से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके पुराने वीडियो दोबारा साझा किए जा रहे हैं। इन वीडियो को देखकर कई भक्त उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कई श्रद्धालु उनके आश्रम पहुंचकर जानकारी लेने लगे, जबकि कुछ लोग फोन पर हालचाल पूछने में जुटे हैं।
एक वार्तालाप के दौरान संत नवल नागरी ने जब यह बात महाराज के सामने रखी कि लोग उनकी पुरानी बीमारी के समय की वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे हैं, तो इस पर संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि व्यूज़ बढ़ाने के लालच में ऐसा पाप करना भारी पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “ऐसे लोग जो झूठ फैलाकर भक्तों की आस्था से खेल रहे हैं, उन्हें जब दंड मिलेगा तो सहन नहीं कर पाएंगे। इस बीच, गीता मनीषी संत ज्ञानानंद महाराज भी संत प्रेमानंद महाराज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। यहां दोनों संतों की मुलाकात स्नेह और श्रद्धा से भरी रही। प्रेमानंद महाराज ने उनके चरणों का पूजन कर उनका स्वागत किया।

Published on:

18 Oct 2025 04:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / संत प्रेमानंद महाराज ने ऐसा क्यों कहा? बोले- जब दंड मिलेगा तो सह नहीं पाओगे" ब्यूज रुपया दे सकता…

मथुरा

उत्तर प्रदेश

