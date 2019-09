इस पार्टी ने घोषित किये उपचुनाव के लिये प्रत्याशी, घोसी से राजमंगल यादव को मिला टिकट

मऊ. उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिये राजनैतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। सत्ताधारी बीजेपी ने भले ही अपने प्रत्याशी घोषित न किये हों, लेकिन विपक्षी दल इसमें बाजी मारते दिख रहे हैं। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट के नामों की घोषणा की तो अब इस क्रम में एक और पार्टी ने पांच सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है।

हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने जिन पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें से एक नाम पूर्वाचल की सीट घोसी का भी है। यह सीट 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते फागू चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस ने घोसी विधानसभा सीट से राजमंगल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजमंगल यादव कांग्रेस के नेता हैं और कई पदों पर काम कर चुके हैं। वह किसानों से जुड़े रहे हैं। उन्हें प्रियंका गांधी की टीम का भी बताया जाता है।

