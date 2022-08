प्यार चढ़ा परवानः युवती ने नस काटकर मजार में कर दिया ये काम

UP News: एक युवती ने प्यार में पागर होकर ऐसा कारनामा कर दिया कि आप भी हैरान रह जाएंगे।

हर दूसरे दिन प्रेम-प्रसंग में कई तरह तरह खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती होंगी। कोई प्रेमी के लिए जान देने पर उतारू हो जाता है तो कहीं प्रेमिका की खातिर लोग वीरू बन जाते हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के मऊ जिले से सामने आया है। यहां एक युवती पर प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उसने अपने हाथ की नस ही काट ली। इसके बाद युवती ने हाथ से निकल रहे खून को गांव में मौजूद मजार पर जाकर चढ़ा दिया। देखते ही देखते युवकी मजार पर ही गिर पड़ी। युवती की हालत खराब होती रही लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं कि उल्टा खड़े होकर वीडियो बनाते रहे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहीं, गांव वाले इस घटना को भूत-प्रेत के चक्कर बता रहे।

Girl cut off her hand at Tomb Mazar for Love in Mau UP